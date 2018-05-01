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    01 Mayıs 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'e çağrı var! "Come to Trabzon"

    Şenol Güneşe çağrı var! Come to Trabzon
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Trabzonspor taraftarları, G.Saray yenilgisi sonrası bir grup Beşiktaşlının eleştirdiği teknik direktör Şenol Güneş'i yeniden bordo-mavili takımın başında görmek istiyor.

    Trabzonspor'da mevcut teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle birçok hocanın ismi takımla anılmaya başlandı. Ancak bordo-mavili taraftarlar ağırlıklı olarak Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesini istiyor.

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