Trabzonspor’a bağış kampanyası çığ gibi büyüyor. “Yeminle son param”, “Sevdamıza sahip çıkıyoruz” yazıları duygulandırıyor

Bordo-mavili kulübün başlattığı bağış kampanyasına tüm camiadan büyük bir ilgi var. İşadamlarından, esnafa, taraftardan, öğrencilere kadar herkes kulübe gücü yettiğince destek oluyor. Trabzonspor Kulübü dün yapılan ödemeler sırasında 'açıklama' bölümüne yazılan duygusal yazıları resmi Twitter hesabından paylaştı. Kulübün bu tweeti etkileşim rekorları kırdı. İşte bordo-mavili renklere gönül veren Trabzonsporlu taraftarların kulübe bağış yaparken attıkları mesajlardan bazıları:

Trabzonspor ona hayat verenlerin hayatıdır.

Sen varsan biz varız.

Sevdamıza sahip çıkıyoruz.

Trabzonspor'uma her kuruşum feda olsun.

Hep birlikte el ele güzel günlere.

Günlerimizi tükettik, ömrümüzü verdik bordo-mavi uğruna.

Karınca, kararınca. Öğrenciyiz biz.

Yeminle son param.

HASILATLAR KULÜBE

Trabzon'da esnaf da bağış kampanyası için seferber oldu. Uzun Çarşı esnafı dükkanlarının camlarına "Mübarek cuma hasılatımızı kulübümüze göndereceğiz" dövizleri astı. Yazıyı gören halk da alışverişe yöneliyor.

STK'LAR HAREKETTE

Bağış kampanyasına Trabzon'daki Sivil Toplum Örgütleri'nden de destek var. STK'lar "Gönlü derya olan insanlarımız var oldukça Trabzonsporumuz yoluna devam edecektir" diyerek yardımlarını yaptılar.

SON RAKAM: 705.000 TL

Trabzonspor'un resmi sitesinde 'anlık bağış tutarı' sürekli yenileniyor. Dün 705 bin TL'ye ulaşıldı. Kısa zaman içinde rakamın 1 milyon TL'yi bulması bekleniyor.