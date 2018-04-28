Trabzonspor Avrupa aşkına

Karadeniz Fırtınası, DG Sivasspor mağlubiyeti sonrası kalan 4 maç için kenetlendi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, ligin sonuna kadar puan kaybetmeden 12 puan toplamayı kafalarına koydular. Çalımbay ve öğrencileri, Antalyaspor maçından başlayarak 4 maçlık bir galibiyet serisi almayı planlıyor. Bu sezon üzdükleri camiaya Avrupa Kupası bileti tesellisi vermeye çalışan oyuncularında bir hayli hırslı olduğu öğrenildi. Çalımbay'ın Antalya yolculuğu öncesi futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

'SEZON BİTENE KADAR KAYIP YOK'

Trabzonspor'un hocası Rıza Çalımbay öğrencileriyle yaptığı motivasyon toplantısında herkesin Antalyaspor maçına konsantre olmasını istedi. Çalımbay "Bizim işimiz sahada. Bizden istenen Trabzonspor'un başarısı. Bunun için kalan 4 maçı da kazanıp bu takımı Avrupa Kupaları'na taşımalıyız. Herkes bu sezonun sonuna kadar buna konsantre olsun ve başka bir şey düşünmesin. Gelecekte ne olacağını sezon bittiğinde hep beraber göreceğiz. Şimdi bize düşen Antalyaspor maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamak ve sezonu kayıpsız tamamlamak" ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY İLK PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor'u yenerek bir ilk yaşamanın peşinde. Çalımbay hocalık kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 7 maça çıktı, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İlk defa kazanmak istiyor.

ANTALYA'YA 6 EKSİKLE GİTTİLER

Trabzonspor, Antalya'ya 6 eksikle uçtu. Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Onur Kıvrak, Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Abdülkadir Ömür yer almadı. Antalyaspor'da da sakatlıkları süren Salih Dursun ve Zeki Yıldırım yok.

(Fotomaç)