Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olan Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında kazanmak isterken, Düşme potasında yer alan Antalyaspor Trabzonspor karşısında 3 puanı hedefliyor. Bu kritik maç öncesi "Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranıyor.

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Geçen hafta Fenerbahçe'ye mağlup olan Antalyaspor bu hafta kazanmak isterken, Trabzonspor konumunu korumak için 3 puanı hedefliyor. Bu kritik maç öncesi "Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aranıyor.

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ile ligde heyecan devam edecek. Ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, taraftarının desteğini de arkasına alarak kazanmak istiyor. Diğer yandan ligde iddiasız kalan Trabzonspor ise en azından 5. sıradaki yerini muhafaza etmek istiyor. Özellikle Antalyaspor için kritik olan bu maçtan çıkacak sonucun düşme hattını etkileyecek olmasından dolayı futbolseverler karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 28 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Bülent Yıldırım yönetirken, Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan ise yardımcılıklarını yapacak. Antalyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak beklentilerin altında kalan Trabzonspor geride kalan 30 haftada topladığı 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz Fırtınası kötü geçen sezonda en azından konumunu muhafaza etmek istiyor. Diğer yandan Antalyaspor ise 35 puanla 13. sırada, düşme hattının üç sıra üstünde yer alıyor.

Trabzonspor 3-0 Antalyaspor

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 3-0 kazandı. Karşılaşmada Bordo-Mavililere 3 puanı getiren golleri 41. ve 88. dakikada Burak Yılmaz ile 58. dakikada Dame N'Doye kaydetti.