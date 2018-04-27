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    27 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı!

    Trabzonspora müjde!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Trabzonspor, FIFA tarafından Mart 2018'de verilen transfer yasağının, kulübün itirazları doğrultusunda kaldırıldığını açıkladı!

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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