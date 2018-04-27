Trabzonspor, FIFA tarafından Mart 2018'de verilen transfer yasağının, kulübün itirazları doğrultusunda kaldırıldığını açıkladı!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."