27 Nisan 2018, Cuma
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Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı!
Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 27.04.2018
Trabzonspor, FIFA tarafından Mart 2018'de verilen transfer yasağının, kulübün itirazları doğrultusunda kaldırıldığını açıkladı!
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA'dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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