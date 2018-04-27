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    27 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu Castillo: "Geri döneceğim"

    Castillodan rahatlatan açıklama
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 27.04.2018

    'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian , ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak ülkesi Kolombiya'ya gitti.

    Dün akşam Trabzon Havaalanı'ndan 20.45'te kalkan tarifeli bir uçakla İstanbul aktarmalı olarak ülkesi Kolombiya'ya giden olan , "Ligin bitimine az bir süre kaldı. Bir sakatlığım var ve o nedenle tedavi amaçlı Kolombiya'ya gidiyorum. ile herhangi bir problemim yok. Geri döneceğim" açıklamasını yaptı.

    Trabzonspor'da yeni yönetimin ise özellikle yüksek maliyeti bulunan ve performansını yeterli görmediği futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. 2016 -2017 sezonunda MLS ekiplerinden FC Dallas'tan 3 milyon Dolar'a kiralanan ve sonrasında 1 milyon Dolar daha ödenerek bonservisi alınan Castillo, bordo-mavili formayla toplam 48 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.


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