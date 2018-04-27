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    27 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Ahmet Ağaoğlu: Gerginlik bitmeli

    Ağaoğlu: Gerginlik bitmeli
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 27.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Ağaoğlu: Beni en çok rahatsız eden konu -Rizespor gerginliğidir Rizespor maçına gideceğim. Trabzon, Rize, Giresun arasında sorun olmamalı

    Başkan , AA Spor Masası'na konuk oldu. Ağaoğlu, 'un komşu takımlarla iyi geçinmek zorunda olduğunu dile getirerek, "Beni en çok rahatsız eden konulardan biri Trabzonspor-Rizespor gerginliğidir. Geçen hafta gidecektim Rizespor maçına, olmadı. Büyük bir aksilik olmazsa Rizespor karşılaşmasına gideceğim" ifadesini kullandı.

    BU SÜRECİ AŞMALIYIZ

    Başkan şöyle devam etti: "Tepki bir olur, iki olur. Karadeniz insanı kıvrak zekalıdır, fazla dallanıp budaklanmadan samimiyetimize inanırlarsa bu süreci aşarız. Aşacağız da aşmak zorundayız. Trabzon, Rize, Giresun kendi arasında sorun yaşadığında bölge futbolu irtifa kaybediyor. Samsun küme düşerse ne kadar acı. Bölgedeki takımlar birbirine omuz vermeli."

    SATMIYORUZ, HER ŞEY PARA DEĞİL

    Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmediklerini belirtti. Başkan, "Yurt dışından ciddi teklifler var. Biz kararlıyız. Yusuf ve Abdülkadir'in misyonu var takımda. Satmayı düşünmüyoruz. Teklif edilen ilk etapta çok ciddi bir rakam ama her şey para değil" dedi

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