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    27 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti

    Trabzonspor kafilesi Antalyaya gitti
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 27.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.

    Kafilede, sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ile Abdülkadir Ömür yer almadı.

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