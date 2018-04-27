Trabzonspor kafilesi Antalyaya gitti

27 Nisan 2018, Cuma
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Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
Giriş Tarihi: 27.04.2018
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan tarifeli uçakla Antalya'ya hareket etti.
Kafilede, sakatlıkları bulunan kaleci Onur Recep Kıvrak, Hugo Rodallega, Fabian Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ile Abdülkadir Ömür yer almadı.
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