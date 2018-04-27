Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı futbolcular Rodallega ve Castillo, hayal kırıklığı yaşattı

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Dallas'tan 3 milyon 500 bin dolara gelen Castillo bu sezon 10 maçta 423 dakika sahada kaldı ve sadece 2 asist yapabildi. Golü bulunmayan 25 yaşındaki sol kanat sürekli sakatlıklarla boğuşuyor. Geçen sezon devre arasında gelip 6 gol atan Rodallega da bu dönem kayıplarda. 22 maçta sadece 517 dakika süre alan 32 yaşındaki forvet ligde 5 gole imza attı. Az süre aldığı için zaman zaman mutsuzulğunu dile getiren Kolombiyalı oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelmişti.