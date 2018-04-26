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TFF'den Antalyaspor - Trabzonspor maçının saatinde değişiklik
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Süper Lig'in 31. haftasında, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı kısa süre önce açıklanan Antalyaspor - Trabzonspor maçının başlangıç saati değişti.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'un evinde oynayacağı Trabzonspor maçı saati 19.00 olarak değiştirildi. Cumartesi günü saat 16.00'da yapılması planlanan karşılaşmanın, Antalya'daki etkili sıcak hava sebebiyle saat 19.00'a alındığı bildirildi. Maç saati değişikliği Antalyaspor'un resmi internet sitesinden de duyuruldu.
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