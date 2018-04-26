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    26 Nisan 2018, Perşembe

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    TFF'den Antalyaspor - Trabzonspor maçının saatinde değişiklik

    TFFden maç saatinde değişiklik
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Süper Lig'in 31. haftasında, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağı kısa süre önce açıklanan - maçının başlangıç saati değişti.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'un evinde oynayacağı maçı saati 19.00 olarak değiştirildi. Cumartesi günü saat 16.00'da yapılması planlanan karşılaşmanın, Antalya'daki etkili sıcak hava sebebiyle saat 19.00'a alındığı bildirildi. Maç saati değişikliği Antalyaspor'un resmi internet sitesinden de duyuruldu.

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