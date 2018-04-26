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    26 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa ülkesi Arjantin'e dönüyor

    Fırtınada sezon sonu için Sosa kararı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bugüne kadar bekleneni veremeyen Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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