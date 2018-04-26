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Jose Sosa ülkesi Arjantin'e dönüyor
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bugüne kadar bekleneni veremeyen Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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