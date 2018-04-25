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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonsporda Antalyaspor hazırlıkları sürdü
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi ve Onur Recep Kıvrak, katılmadı. Tedavileri süren Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N'Doye, Yusuf Yazıcı ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.

    Bu arada antrenmanı izleyen Hasan Tahsin İlkokulu öğrencileri futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdiler.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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