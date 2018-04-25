Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi ve Onur Recep Kıvrak, katılmadı. Tedavileri süren Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N'Doye, Yusuf Yazıcı ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada antrenmanı izleyen Hasan Tahsin İlkokulu öğrencileri futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdiler.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.