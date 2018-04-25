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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Onur ve Uğur katılmadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak, Abdülkadir ve Castillo ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda ısınma ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman sonrasında Rodalelga, N'Doye, Yusuf ve genç oyuncular sahada kalarak şut çalışması gerçekleştirdi.

    Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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