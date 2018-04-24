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    24 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Rıza Çalımbay: İlk 5'te bitiririz

    Çalımbay: İlk 5te bitiririz
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    Çalımbay, “Son haftalarda işler ters gitti ama biz ligi 5. sırada tamamlayacağız. Bu takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağız” dedi

    Son iki haftada kaybedilen 5 puan sonrası Avrupa kupalarına katılma iddiasının zora girmesi teknik heyeti ve yönetimi tedirgin etti. Bordo-mavili kulübün teknik direktörü , ligi ilk 5 içerisinde bitireceklerini belirterek, "Şansızlıklar yaşadık, özellikle de beklenmedik sakatlıklar oldu. Biz bu ligi ilk 5 içerisinde bitireceğiz. Bu takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağız. Tek hedefimiz var, o da kalan tüm maçlarımızı galibiyetle tamamlamak" dedi.

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