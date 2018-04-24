Trabzonspor evinde kayıp!

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasını 46 puanla 5’inci sırada tamamlayan Trabzonspor, iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda yer alıyor

Karadeniz ekibi, iç sahada 15 maçta 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 28 gol atan bordo-mavili ekip kalesinde ise 23 gol gördü. Ligin iç saha performanslarına bakıldığında küme düşen Karabük 33 gol yerken, bu istatistikle ilk sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Alanyaspor ise 25 golle en kötü 2'nci takım oldu. İç sahada, kalesinde gördüğü 24 gollü Kasımpaşa'nın hemen ardından yediği 23 gole engel olamayan Trabzonspor, ligin iç sahada en çok gol yiyen 4'üncü takım durumunda.

4 MAÇTA KAPATTI

Fırtına iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. Antalyaspor, Bursaspor ve Kayserispor maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor bu maçlardan galip ayrılırken, Göztepe ile de berabere kaldı.

3 MAÇTA KALESİNDE 13 GOL GÖRDÜ

Trabzonspor evinde 23 gol yerken, bunların 13'ü 3 maçta yaşandı. Bordo-mavililer, 6'ncı haftada Alanyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 8'inci haftada ise Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Karadeniz ekibi 12'nci haftada misafir ettiği Osmanlıspor'u 4 golle mağlup etmesine rağmen, 3 gol yedi.