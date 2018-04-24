Hayrettin Hacısalihoğlu: Şimdi çözüm zamanı

“Alacaklı futbolcularla masaya oturduk ve konuştuk. Ekonomik olarak zor durumdayız ve sorunları çözmeye çalışıyoruz. Kulüpte birçok dönem yönetici oldum ama hiç bu kadar bozulmuş, kokuşmuş bir vaziyette görmemiştim”

Trabzonspor'da transfer yasağından sonra Avrupa'dan men edilme tehlikesinin de gündemde olması camiayı hareketlendirdi. Bordomavili kulübün Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, camiayı bir araya toplayacaklarını belirterek, "Bu kulüp yalnız yönetimin değil. Herkesle birlikte olmaya çalışacağız. Şartlar ekonomik olarak çok zor. Bu ekonomik darboğazın getirdiği bir takım sıkıntılar da var. Bunlar da sportif anlamda başarısızlıklar, sosyal anlamda huzursuzluklar filan getiriyor. Bunlar kulübün tüm ilişkilerini ilgilendiriyor. Biz düzelme yoluna nasıl girebiliriz ona bakacağız. Elimizde bir sihirli değnek yok. Herkesin yardımı ile bu yoldan çıkmış treni rayına oturtmaya çalışacağız" diye konuştu.

YASAĞI KALDIRACAĞIZ

Hacısalihoğlu, bugüne kadar ödemeleri aksayan oyuncuların kendi haklarını aramak için çeşitli girişimler yaptığını da vurgulayarak, "Biz futbolcularla konuştuk, anlattıklarımıza makul baktılar ama bu 'sorunlar çözüldü' demek olmuyor. Dünyanın öbür ucundan gelmiş ama ödemelerini almamış oyuncular var. Evet bu tür sorunlar var. Zaten bunlar olduğu için kongre kararı alındı ve bu noktaya gelindi. Biz olağanüstü güçlere sahip yönetim değiliz. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi transfer yasağını kaldırmak. Ama bunlar 'çözüyorum' demekle çözülmez. Borçlunun en büyük sorunu borçları ortadan kaldırmaktır. Borçlar ödenmeden alacaklıyı susturamazsın, girişimlerini de durduramazsın. Biz o konuda iyi niyet ve ilişkiyi bir arada getirerek çözümlemeye çalışıyoruz. Ben kulüpte birçok dönem yönetici oldum ama hiç bu kadar bozulmuş, kokuşmuş bir vaziyette görmemiştim" ifadesini kullandı.