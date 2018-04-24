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Halilhodzic: Beni bir çöp gibi fırlattılar
Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018
Trabzonspor'un eski hocası Vahid Halilhodzic, Japonya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu
Tecrübeli hoca, ülkeden ayrılırken hem ağladı hem de sert ifadeler kullandı. Halilhodzic, "45 yıllık futbol hayatımın en zor günleri. Beni bir çöp gibi çöp kutusuna attılar" dedi.
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