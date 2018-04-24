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    24 Nisan 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Halilhodzic: Beni bir çöp gibi fırlattılar

    Fırtınanın eski hocasından şok sözler: Beni bir çöp gibi fırlattılar!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    'un eski hocası , Japonya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

    Tecrübeli hoca, ülkeden ayrılırken hem ağladı hem de sert ifadeler kullandı. Halilhodzic, "45 yıllık futbol hayatımın en zor günleri. Beni bir çöp gibi çöp kutusuna attılar" dedi.

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