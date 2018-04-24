Halilhodzic: Beni bir çöp gibi fırlattılar

Trabzonspor'un eski hocası Vahid Halilhodzic, Japonya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

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, ülkeden ayrılırken hem ağladı hem de sert ifadeler kullandı., "45 yıllık futbol hayatımın en zor günleri.r" dedi.