;
    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavilileri antrenmanda Gürpınar İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren öğrencilerden Merve Şentürk, imza törenine misafir olduğu Kucka'ya sürpriz yaparak hediye verdi. Koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililerde antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur, Kamil, Onur ve Castillo ile tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Abdülkadir, Okay ve izinli olan Rodallega katılmadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonspora bir şok daha! Trabzonspor'a bir şok daha!
    Trabzonsporda şok sakatlık Trabzonspor'da şok sakatlık
    Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin kalan maçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in kalan maçları
    BİZE ULAŞIN