Uğurcanı teselli ettiler

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Uğurcan'ı teselli ettiler
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Sakat olan kaptan Onur Kıvrak’ın yokluğunda Sivasspor’a karşı kaleyi koruyan Uğurcan’ı maçtan sonra hem Rıza Çalımbay hem de takım arkadaşları teselli edip, moral verdi.
Yediği iki gole rağmen elinden geleni yapan Uğurcan, mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirtirken, çok çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istediğini kaydetti.
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