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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Uğurcan'ı teselli ettiler

    Uğurcanı teselli ettiler
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Sakat olan kaptan ’ın yokluğunda Sivasspor’a karşı kaleyi koruyan Uğurcan’ı maçtan sonra hem hem de takım arkadaşları teselli edip, moral verdi.

    Yediği iki gole rağmen elinden geleni yapan Uğurcan, mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirtirken, çok çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istediğini kaydetti.

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