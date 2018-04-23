Uğurcanı teselli ettiler

Sakat olan kaptan Onur Kıvrak’ın yokluğunda Sivasspor’a karşı kaleyi koruyan Uğurcan’ı maçtan sonra hem Rıza Çalımbay hem de takım arkadaşları teselli edip, moral verdi.

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Yediği iki gole rağmen elinden geleni yapan Uğurcan, mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirtirken, çok çalışıp daha iyi seviyeye gelmek istediğini kaydetti.