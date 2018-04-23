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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Olcay Şahan'da büyük düşüş

    Olcay Şahanda büyük düşüş
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    ’a ilk geldiğinde sergilediği futbolla takıma hareket getiren, taraftarın da gönlünü fetheden Olcay Şahan’daki düşüş dikkat çekiyor.

    Son golünü ilk yarıda 2-2 biten derbide Beşiktaş'a atan tecrübeli oyuncu forma giydiği son 18 maçta fileleri havalandıramadı. Sivasspor karşısında son dakikalarda yerini Rodallega'ya bırakan Olcay ise takım halinde şanssız bir dönem geçirdiklerini söyledi.

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