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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da şok sakatlık

    Trabzonsporda şok sakatlık
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

    Trabzonspor'a Kamil Ahmet Çörekçi'den kötü haber geldi. Bein Sports'un son dakika geçtiği habere göre sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı.

    Kamil Ahmet bu sezon 7'si Lig 5'i kupa olmak üzere 12 maçta forma giydi.

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