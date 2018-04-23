Trabzonsporda şok sakatlık

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

Trabzonspor'a Kamil Ahmet Çörekçi'den kötü haber geldi. Bein Sports'un son dakika geçtiği habere göre sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı.

Kamil Ahmet bu sezon 7'si Lig 5'i kupa olmak üzere 12 maçta forma giydi.