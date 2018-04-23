Trabzonsporda şok sakatlık

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Trabzonspor'da şok sakatlık
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Trabzonspor'a Kamil Ahmet Çörekçi'den kötü haber geldi. Bein Sports'un son dakika geçtiği habere göre sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı.
Kamil Ahmet bu sezon 7'si Lig 5'i kupa olmak üzere 12 maçta forma giydi.
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