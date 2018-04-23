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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku

    Trabzonspora bir şok daha!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'den sonra Uğur Demirok'tan da kötü haber geldi.

    Trabzonspor'da Uğur Demirok'un sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

    "Sağlık ekibimiz tarafından Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımız Uğur Demirok ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin son durumları hakkında açıklama yapıldı.

    Yapılan muayene ve çekilen MR sonuçlarına göre;
    Uğur Demirok'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2. Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi."

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