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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da savunma düştü!

    Trabzonsporda savunma düştü!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    , Süper Lig’de iç sahada en çok gol yiyen 4’üncü takım konumunda. Fırtına, Şenol Güneş Stadı’nda oynadığı 15 karşılaşmada kalesinde tam 23 gol gördü

    Karadeniz ekibi, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan bordo-mavililer kalesinde ise 23 gol gördü. Fırtına, küme düşen Kardemir Karabükspor (33 gol), Aytemiz Alanyaspor (25 gol) ve Kasımpaşa'nın (23 gol) ardından evinde en çok gol yiyen takım oldu. deplasman maçlarında ise daha az (21 gol) yedi. Karadeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4'ünde kalesini gole kapatırken (Antalyaspor, Bursaspor, Kayserispor, Göztepe) bunların 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı.

    13 GOLÜ SADECE 3 MAÇTA YEDİ
    Trabzonspor, sahasında yediği 23 golün 13'ünü 3 maçta kalesinde gördü. Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybeden bordo-mavililer, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 6-1 mağlup oldu. Kazandığı Osmanlıspor maçında da (4-3) kalesinde 3 gol gördü.

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