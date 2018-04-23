;
    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Milan, Sosa için ödeme bekliyor

    Milandan Sosa beklentisi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Maddi sıkıntıya ’nın bonservis taksitleri de ekledi.

    kulübünün, taksitleri zamanında ödemeyen 'u FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Yönetim sorunu aşmaya çalışırken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an FIFA'dan yeni bir yasak söz konusu değil, yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Uğurcanı teselli ettiler Uğurcan'ı teselli ettiler
    Olcay Şahanda büyük düşüş Olcay Şahan'da büyük düşüş
    Trabzonsporda savunma düştü! Trabzonspor'da savunma düştü!
    BİZE ULAŞIN