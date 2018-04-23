23 Nisan 2018, Pazartesi
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Milan, Sosa için ödeme bekliyor
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Maddi sıkıntıya Jose Sosa’nın bonservis taksitleri de ekledi.
Milan kulübünün, taksitleri zamanında ödemeyen Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Yönetim sorunu aşmaya çalışırken, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an FIFA'dan yeni bir yasak söz konusu değil, yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" diye konuştu.
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