Trabzonsporda hedef Avrupa

Son iki haftada 5 puan kaybeden Trabzonspor, 5.’liği de tehlikeye attı. Bordo-mavililer, kalan 4 maçı kazanıp hiç değilse Avrupa kupalarına katılmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen Trabzonspor'da son iki haftada yaşanan puan kayıpları keyifleri kaçırdı. Deplasmandaki Osmanlıspor beraberliğinin ardından gelen Demir Grup Sivasspor yenilgisi 5.'liği de tehlikeye attı. Bordo-mavili takımda hedef kalan 4 karşılaşmayı kazanıp, hiç değilse sezonu Avrupa biletini alarak tamamlamak.

AVANTAJ HALA BİZDE

Karadeniz ekibi son 4 haftada Antalyaspor ve Bursaspor deplasmanlarına giderken, içerde ise Kasımpaşa ve Karabükspor'u konuk edecek. Karabük maçına garanti gözüyle bakılıyor. Bursa ve Antalya maçları ise kümede kalma mücadeleleri nedeniyle zorlu geçmeye aday. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hala avantaj bizde. Bunu koruyup, hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.