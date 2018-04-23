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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da hedef Avrupa

    Trabzonsporda hedef Avrupa
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Son iki haftada 5 puan kaybeden , 5.’liği de tehlikeye attı. Bordo-mavililer, kalan 4 maçı kazanıp hiç değilse Avrupa kupalarına katılmak istiyor

    Spor Toto Süper Lig'i Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak isteyen 'da son iki haftada yaşanan puan kayıpları keyifleri kaçırdı. Deplasmandaki Osmanlıspor beraberliğinin ardından gelen Demir Grup Sivasspor yenilgisi 5.'liği de tehlikeye attı. Bordo-mavili takımda hedef kalan 4 karşılaşmayı kazanıp, hiç değilse sezonu Avrupa biletini alarak tamamlamak.

    AVANTAJ HALA BİZDE
    Karadeniz ekibi son 4 haftada Antalyaspor ve Bursaspor deplasmanlarına giderken, içerde ise Kasımpaşa ve Karabükspor'u konuk edecek. Karabük maçına garanti gözüyle bakılıyor. Bursa ve Antalya maçları ise kümede kalma mücadeleleri nedeniyle zorlu geçmeye aday. Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Hala avantaj bizde. Bunu koruyup, hedefimize ulaşmaya çalışacağız" dedi.

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