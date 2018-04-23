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Trabzonspor taraftarları iyi futbol istiyor
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Kötü sonuçlar taraftarın da moralini bozdu.
Demir Grup Sivasspor maçında tribündeki seyirci sayısındaki düşüş dikkat çekerken, forumlarda, "Yeter artık! İyi futbol istiyoruz. Hiç değilse son 4 karşılaşmayı kazanıp, taraftarı sevindirin" yorumları dikkat çekiyor. Efsane golcü Hami Mandıralı da, "Bazı futbolcular sahada kendisine oynuyor" eleştirisinde bulundu.
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