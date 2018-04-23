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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Şans Trabzonspor'un yüzüne gülmüyor

    Şans Trabzonsporun yüzüne gülmüyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Bordo-mavili takım, Demir Grup Sivasspor karşısında 8’i isabetli tam 17 şut denemesinde gol atamazken, konuk ekibin maç boyunca çektiği 8 şuttan 4’ü kaleyi bulup, 2’si gol oldu!

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivasspor maçının ardından dile getirdiği, "Oyuncularıma söyleyecek bir şey bulamıyorum. Maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdiler. Şans da yanımızda değil" sözlerini istatistikler de doğruluyor...

    ZOR ATIP, KOLAY YİYOR

    Bordo-mavili takım, Demir Grup Sivasspor karşısında maç boyunca 17 şut çekerken, bunların 8 tanesi kaleyi buldu. Ancak hiçbiri gol olmadı. Bunda Yiğidolar'ın kalecisi Ali Şaşal'ın gününde olması da rol oynadı. Konuk ekibin ise 8 şut denemesinden 4'ü kaleyi tuttu. Bunların 2 tanesi gol oldu. Kısaca Trabzonspor zor gol atıyor, kolay yiyor. Böyle olunca da kazanmak zorlaşıyor.

    GEÇEN HAFTA DA AYNISI

    Geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-3 berabere biten Osmanlıspor karşılaşmasında da başkent ekibinin kaleyi tutan 6 şutundan 3'ü golle sonuçlanmıştı.

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