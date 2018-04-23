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Jan Durica teklif bekliyor
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Kontratı sezon sonunda sona erecek olan Jan Durica, takımda bir yıl daha kalmak istiyor.
36 yaşındaki Slovak stoper, belinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 aydır forma giyemiyor. Durica, Trabzonspor'da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, teklif gelirse 1 yıl daha kalabileceğini açıkladı.
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