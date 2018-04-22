Trabzonsporda sakatlık kabusu

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Trabzonspor'da sakatlık kabusu
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Fırtına’da geçtiğimiz haftaki Osmanlıspor maçında Kucka, Abdülkadir ve Onur sakatlanmıştı. Dün de Uğur ile Kamil Ahmet maçı bitiremedi
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maça eksik kadroyla çıkmak zorunda kalan Fırtına'nın kabusu bitmiyor. Trabzonspor'da geçtiğimiz haftaki Osmanlıspor maçında Onur (sezonu kapattı), Kucka ve Abdülkadir sakatlanıp çıkarken, dün de yine iki sakat verildi. Stoper Uğur Demirok, 35. dakikada sağ arka adalesini göstererek kendisini yere bıraktı. Tedavisi yapılan oyuncu maça devam edemeyince çıktı ve yerine Sosa girdi. Uğur'un çıkmasından sonra stopere Okay geldi. 40. dakikada ise bu kez Kamil Ahmet, kulübeye devam edemeyeceğini işaret edince oyundan çıktı ve Pereira oyuna dahil oldu. İki futbolcunun durumu bugün netleşecek.
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