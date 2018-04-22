22 Nisan 2018, Pazar
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Hugo Rodallega gidiyor mu?
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Kolombiyalı Rodallega, ülkesinde bir radyoya konuştu.
32 yaşındaki forvet, "Trabzonspor ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak öncelikli görevim. Ancak eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Sezon bittikten sonra bakacağız" dedi.
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