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    22 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Hugo Rodallega gidiyor mu?

    Rodallega gidiyor mu?
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Kolombiyalı , ülkesinde bir radyoya konuştu.

    32 yaşındaki forvet, " ile olan kontratım 2018-19'un sonuna kadar devam ediyor. Sözleşmemi tamamlamak öncelikli görevim. Ancak eğer başka bir fırsat doğar ve bu tüm tarafların işine yarayacak bir şey olursa, o zaman bunu değerlendirmeye almak iyi olabilir. Sezon bittikten sonra bakacağız" dedi.

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