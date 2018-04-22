Burak Yılmaz saç baş yoldurdu

Geçtiğimiz haftaki Osmanlıspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, dün forma giydi.

Attığı 22 golle takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında Gomis'i takip eden 30 yaşındaki forvet dün son derece formsuzdu. 4 müsait pozisyonda fileleri sarsamayan, birçok kez ofsayt pozisyonuna düşen Burak, zaman zaman da arkadaşlarına sinirlendi. Milli forvet maç sonrası, "Hem ben hem de takımım şanssız bir günümüzdeydik. O kadar pozisyonu harcadık ve sonuçta golü yedik. 'Atamayana atarlar' kuralı bir kez daha işledi. Gerçekten son derece üzgünüz. Bu golleri kaçırmamam gerekirdi" dedi.

32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol atmıştı. En çok gol attığı takımı dün boş geçti.