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Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e tam destek
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Trabzonsporlu taraftarlar, Sivasspor maçında tribünleri dolduramadı.
Stadyumun çok büyük bir bölümü boş kalırken, çok az sayıda Sivasspor taraftarı da takımlarına destek verdi. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe derbisinde yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri Şenol Güneş'i de unutmadılar. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.
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