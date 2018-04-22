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    22 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e tam destek

    Trabzonsporlu taraftarlardan Güneşe tam destek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    lu taraftarlar, Sivasspor maçında tribünleri dolduramadı.

    Stadyumun çok büyük bir bölümü boş kalırken, çok az sayıda Sivasspor taraftarı da takımlarına destek verdi. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe derbisinde yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri 'i de unutmadılar. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.

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