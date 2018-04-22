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    22 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Halil Umut Meler ile yine kazanamadı

    Fırtına, Meler ile yine kazanamadı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Fırtına, ’in bu sezon yönettiği 3. maçta da istediğini alamadı

    Sivasspor'a kendi sahasında mağlup olan , bu sezon hakem 'in yönettiği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı. Bordo- mavili takım, daha önce 9. haftada Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilirken, 17. haftada ise Karabük ile 1-1 berabere kalmıştı.

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