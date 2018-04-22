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Trabzonspor, Halil Umut Meler ile yine kazanamadı
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Fırtına, Halil Umut Meler’in bu sezon yönettiği 3. maçta da istediğini alamadı
Sivasspor'a kendi sahasında mağlup olan Trabzonspor, bu sezon hakem Halil Umut Meler'in yönettiği hiçbir karşılaşmayı kazanamadı. Bordo- mavili takım, daha önce 9. haftada Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilirken, 17. haftada ise Karabük ile 1-1 berabere kalmıştı.
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