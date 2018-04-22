İkinci kaleci olmasına rağmen Sivasspor maçına yedek başlayan Esteban’dan genç eldiven Uğurcan’a destek geldi.

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Kosta Rikalı file bekçisi, "Tatilde değildim sakatlık sürecinde iyi şeyler yaptım, iyi geçirdim. Uğurcan'ın yaşadığı durum ileride iyi bir kaleci olmanın adımını atıyor. Beğendiğim bir kaleci yetenekli ve kalitesi var. 2 gol yese de bu bir şeyi değiştirmez. Uzun yıllar takımın kalesini koruyacaktır" ifadesini kullandı.