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    22 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Esteban'dan Uğurcan Çakır'a destek

    Estebandan Uğurcana destek
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    İkinci kaleci olmasına rağmen Sivasspor maçına yedek başlayan ’dan genç eldiven Uğurcan’a destek geldi.

    Kosta Rikalı file bekçisi, "Tatilde değildim sakatlık sürecinde iyi şeyler yaptım, iyi geçirdim. Uğurcan'ın yaşadığı durum ileride iyi bir kaleci olmanın adımını atıyor. Beğendiğim bir kaleci yetenekli ve kalitesi var. 2 gol yese de bu bir şeyi değiştirmez. Uzun yıllar takımın kalesini koruyacaktır" ifadesini kullandı.

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