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Esteban'dan Uğurcan Çakır'a destek
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
İkinci kaleci olmasına rağmen Sivasspor maçına yedek başlayan Esteban’dan genç eldiven Uğurcan’a destek geldi.
Kosta Rikalı file bekçisi, "Tatilde değildim sakatlık sürecinde iyi şeyler yaptım, iyi geçirdim. Uğurcan'ın yaşadığı durum ileride iyi bir kaleci olmanın adımını atıyor. Beğendiğim bir kaleci yetenekli ve kalitesi var. 2 gol yese de bu bir şeyi değiştirmez. Uzun yıllar takımın kalesini koruyacaktır" ifadesini kullandı.
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