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Olcay Şahan yokları oynadı
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Fırtına’nın tecrübeli ismi Olcay Şahan, dün beklentilerin çok altında kaldı.
Mücadeleye sol kanatta başlayan bordomavili yıldız, Uğur'un sakatlığı sonrası Okay'ın stopere geçmesiyle bu oyuncunun yerine orta sahada görev yapmaya başladı. Ancak alışık olmadığı mevkide varlık gösteremedi. Pas alış verişinde sıkıntı yaşayan Olcay, takımın atağa kalkacağı anlarda da kritik top kayıpları yaptı.
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