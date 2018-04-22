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    22 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Olcay Şahan yokları oynadı

    Olcay Şahan yokları oynadı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Fırtına’nın tecrübeli ismi , dün beklentilerin çok altında kaldı.

    Mücadeleye sol kanatta başlayan bordomavili yıldız, Uğur'un sakatlığı sonrası Okay'ın stopere geçmesiyle bu oyuncunun yerine orta sahada görev yapmaya başladı. Ancak alışık olmadığı mevkide varlık gösteremedi. Pas alış verişinde sıkıntı yaşayan Olcay, takımın atağa kalkacağı anlarda da kritik top kayıpları yaptı.

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