“500 milyon TL’ye ihtiyacımız mı var? Kapı kapı dolaşalım. Ben 3-5 maaşımı vereyim. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya başlasın, para toplanabilir”

Yeni yönetim, kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurulları ile bir araya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen tanışma ve sohbet kahvaltısına Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Salih Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, divan başkanı Ali Sürmen, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı. Başkan Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, camia içerisinde birlik ve beraberliği sağlamaları gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da kulübün içinde bulunduğu durumdan kurtulması için bir kampanya düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

HESAP, KİTAP YAPAR

Gümrükçüoğlu, "500 milyona mı ihtiyacımız var? Diyeceğiz ki görelim herkesi. Kapı kapı dolaşıp sonuç alacağımıza inanıyorum. Başkanımızın hesabını kitabını yaparak adım atacağına inanıyorum. Böyle bir kampanya yapmak ve başlatmak lazım. Bütün altyapısını da yapmaya hazırım. 3-5 ay maaşımı vereyim sorun yok. 50 bin kişi 10'ar bin TL verirse 500 milyon eder. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya yeter ki başlasın" ifadelerini kullandı.