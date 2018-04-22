Trabzonspor, Avrupa yolunda yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor’a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, son 2 haftada 5 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda yara aldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Avrupa kupalarına gitme yolunda son 2 haftada 5 puan kaybederek önemli bir yara aldı. Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken, bu haftada evinde 3 puan bıraktı.Trabzonspor, ligin ilk yarısına kötü bir başlangıç yapsa da, teknik direktör değişimi sonrası topladığı puanlarla, sezonun ilk yarısını umutlu bitirmişti. Sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle alan Karadeniz ekibi attığı 33 gole karşılık kalesinde ise 28 gol görmüştü. Elde ettiği 29 puanla ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer 36 puanla ilk yarının lideri Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye indirerek, ligin ilk yarısında Avrupa kupalarına katılma yolunda umutlanmıştı. Bordo-mavililerin 30. haftada lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.İkinci yarıda 17 puan toplayan Trabzonspor, beklentilerin altında kaldı. Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürebilmesi için sıralamadaki yerini koruması gereken bordo-mavililer, 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor, sezon sonuna kadar sıralamadaki yerini koruması halinde bile bu sonuç Avrupa kupalarına katılmasına yetmeyecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndan çıkacak olan tablo bordo-mavililerin Avrupa kupalarına katılıp-katılamayacağı noktasında en etkili sonuç olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un finaldeki rakibi kim olur ise olsun, Ege temsilcisi kupayı alması halinde Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılma şansı ortadan kalkmış olacak. Zirvede yer alan iki takımdan Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın kupayı alması Karadeniz ekibine Avrupa'nın yolunu açmış olacak.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde en çok yenilgi alan takımlardan biri konumunda. Karadeniz ekibi evinde daha çok puan toplasa da dış sahaya göre iç sahada daha çok yenilgi aldı. Bordo-mavililer bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Attığı 28 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü. 26 puan topladı. Karadeniz ekibi dış sahada ise 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken 3 de yenilgi gördü ve 20 puan topladı. Ligde bordo-mavililerle birlikte evinde en çok mağlup olan takımların başında Aytemiz Alanyaspor 7, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Trabzonspor 5'er mağlubiyet alan takımlar oldu.