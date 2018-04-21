21 Nisan 2018, Cumartesi
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"GELECEKLE İLGİLİ SEZON SONU KARAR VERECEĞİM"
Aybaba, bir basın mensubunun 'Trabzonspor ile de adınız anılıyor, sezon sonunda farklı bir takımı çalıştırmayı düşünüyor musunuz' sorusuna ilişkin, "Mukavelem bitiyor. Oturup yönetimle konuşacağız ve bir karar çıkacak. Ona göre hareket edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir kulüple hiçbir temasım olmadı. Kendi kulübümle mukavelem bitiyor. Neyi iyi yapacağız, bunlar doğrultusunda karar vereceğiz. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Biraz geç kaldık. Çok olumsuz günlerde doğru şeyler yaptık. Trabzonspor'un başını öne eğdirmedik, hatta başarılar elde ettik. Gittikten sonra bazı şeyler gelişiyor, değişiyor. Çalışırsınız, çalışmazsınız ama ismimin anılması beni mutlu ediyor. Bundan daha keyif verici bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Samet Aybaba: Az pozisyon bulduk ancak kazanmayı bildik
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-0'lık Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı açıklamada az pozisyon bulduklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirterek, "Böyle bireysel yetenekli oyuncuları olan takımlara karşı disiplinli savunma yapacaksınız. Bugün alan daralttık, ikili, üçlü sıkıştırmalar yaptık. Duran toplarda çok etkili bir Trabzonspor vardı, onlara önlem almaya çalıştık. Futbolun içerisindeki her şeyi çok doğru yaptık. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele ettiler, çok akıllı hücumlar yaptılar. Tabii ki rakip pozisyona girecek, rakip Trabzonspor. Onlar da pozisyona girdiler. Biz daha az pozisyona girdik ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Kalan 4 maçımızda da aynı disiplinde hazırlanıp sezonu en iyi şekilde, futbol keyfini içinde yaşayarak bitirmek istiyoruz" dedi.
"GELECEKLE İLGİLİ SEZON SONU KARAR VERECEĞİM"
Aybaba, bir basın mensubunun 'Trabzonspor ile de adınız anılıyor, sezon sonunda farklı bir takımı çalıştırmayı düşünüyor musunuz' sorusuna ilişkin, "Mukavelem bitiyor. Oturup yönetimle konuşacağız ve bir karar çıkacak. Ona göre hareket edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir kulüple hiçbir temasım olmadı. Kendi kulübümle mukavelem bitiyor. Neyi iyi yapacağız, bunlar doğrultusunda karar vereceğiz. İnsanların beni istemesi inanılmaz mutlu ediyor. Biraz geç kaldık. Çok olumsuz günlerde doğru şeyler yaptık. Trabzonspor'un başını öne eğdirmedik, hatta başarılar elde ettik. Gittikten sonra bazı şeyler gelişiyor, değişiyor. Çalışırsınız, çalışmazsınız ama ismimin anılması beni mutlu ediyor. Bundan daha keyif verici bir şey yok" ifadelerini kullandı.
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