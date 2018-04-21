;
    21 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da tek hedef 3 puan

    Fırtınada tek hedef 3 puan
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Osmanlıspor deplasmanında aldığı beraberlikle büyük bir şok yaşayan , bugün sahasında konuk edeceği ’u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

    Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına'da bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    FIRTINA ÜSTÜN

    ile DM Sivasspor, bugün Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 24. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Yusuf Yazıcı: Yine atarım Yusuf Yazıcı: Yine atarım
    Trabzonsporda Burak Yılmaz sevinci Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci
    Trabzonsporun Sivasspor karşısındaki ilk 11i Trabzonspor'un Sivasspor karşısındaki ilk 11'i
    BİZE ULAŞIN