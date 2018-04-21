Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Osmanlıspor deplasmanında aldığı beraberlikle büyük bir şok yaşayan Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği Demir Grup Sivasspor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 5'inci sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına'da bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

FIRTINA ÜSTÜN

Trabzonspor ile DM Sivasspor, bugün Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 24. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 23 maçta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 6 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.