Rıza Çalımbay: 5 maç da final

Yeni yönetimle birlikte sorunları çözmek ve şaha kalkmak isteyen Trabzonspor’da tüm gözler bugünkü Sivasspor maçına çevrilmiş durumda.

Teknik direktör Rıza Çalımbay da ligde kalan 5 maçın kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiriliyor. Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten 54 yaşındaki hoca, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor karşısında aldıkları beraberliğin birçok etkene bağlı olduğunu belirterek, "Geçen hafta galibiyeti koruyamadık. Bu hafta kendi taraftarımız önünde sonuca ulaşmak adına hata şansımız yok. Kalan haftalarda puan kaybının telafisi yok. En üst düzeyde mücadele edeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız. Bize yakışan budur ve sahaya çıkan herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı" dedi.

SÜMER HIZLI BAŞLADI

Bu arada yönetim, Futbol Genel Koordinatörlüğü'ne getirilen Özkan Sümer'e tam yetki verdi. Takımdaki teknik direktör yapılanması, oyuncu transferleri, altyapıdan değerlendirmeye alınacak isimler dahil olmak üzere tüm konularda yetkili olan Sümer, detaylı bir çalışma başlattı. Takımdaki tüm futbolcuların performansını değerlendirmeye alan Sümer, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Çalımbay ile ilgili kararı da verecek. Sümer'in Çalımbay ile görüşeceği belirtildi.