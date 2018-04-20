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    20 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

    Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    , 'in 30. haftasında yarın ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, tedavisi süren Onur Recep Kıvrak ile Fabian Castillo'nun katılmadığı belirtildi.

    İdmanın, koşunun ardından yarı sahada çift kale maç yaparak sona erdiği aktarıldı.

    Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

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