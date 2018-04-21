Trabzonsporda Burak Yılmaz sevinci

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Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci
Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018
Fırtına'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen Burak Yılmaz, bugün takımdaki yerini alacak.
Hafta içerisinde sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Burak'ın, sezon sonuna kadar gol sayısını maksimuma çıkarmayı amaçladığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol attı. Burak'ın ligde en fazla gol attığı takım Sivasspor olurken, milli futbolcu söz konusu golleri Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde kaydetti.
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