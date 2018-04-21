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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci

    Trabzonsporda Burak Yılmaz sevinci
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    Fırtına'da sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen , bugün takımdaki yerini alacak.

    Hafta içerisinde sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Burak'ın, sezon sonuna kadar gol sayısını maksimuma çıkarmayı amaçladığı öğrenildi. 32 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştığı 15 lig maçında 13 gol attı. Burak'ın ligde en fazla gol attığı takım Sivasspor olurken, milli futbolcu söz konusu golleri ve Galatasaray'da forma giydiği dönemlerde kaydetti.

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