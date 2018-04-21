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    21 Nisan 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Yusuf Yazıcı: Yine atarım

    Yusuf Yazıcı: Yine atarım
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 Giriş Tarihi: 21.04.2018

    ’un genç yıldızı yakaladığı süper formunu devam ettiriyor.

    Yeni Malatyaspor'a karşı attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki 10 numara, G.Saray'ı boş geçtikten sonra Kayserispor karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı. 7 golün yanında 5 de asist ile Trabzon'un Burak'tan sonra skor yükünü çeken başlıca oyuncu olan Yusuf, "Sivasspor maçında da gol atacağım" dedi.

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