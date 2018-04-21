Rıza Çalımbay: En büyük şanssızlığımız sakatlıklar

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kontra atak, defans yapan rakibimize karşı devrenin uzatma bölümünde gol yedik. İkinci yarı telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı sonlara doğru riske girdik. En büyük şansızlığımız iki haftadır sakatlıklar. Kamil Ahmet ve Uğur Demirok'un çıkması bütün oyun düzenimizi bozdu. Ondan önce Sivasspor'un pozisyonu yoktu. Telafi edecek gücümüz vardı ama iki oyuncu çıkınca hamle şansınız olmuyor. Geçen hafta başımıza gelen Onur'un sakatlığından dolayı Rodallega'yı korkarak değiştirdik. Onda da ürkerek son 15 dakika kala mecburen oyuna aldık. Öbür türlü olsa, çok iyi bir şekilde ikinci yarıya başlayıp oyun disiplinimiz devam edecekti."

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ŞEY YAŞADIK"

Şansın yanlarında olmadığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Önümüzdeki 4 maç var bunlara bakmak lazım. En avantajlı biziz. Ne olursa olsun her yerde birlik, beraberliğin olması, takıma sahip çıkılması lazım. Bugün oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdiler. Bütün takımlara karşı sürpriz sonuçlar oluyor. Biz de bugün beklemediğimiz bir şey yaşadık. İki haftadır sakatlık, girdiğimizi pozisyonları değerlendiremediğimizden dolayı şansızlıklar yaşadık.

"SAKATLIKLAR ANTRENMANDAN KAYNAKLI DEĞİL"

Çalımbay, takımda son iki maçta 5 sakatlık yaşanmasının antrenmanlardan kaynaklanmadığını da belirterek, "Kamil Ahmet çarpışmadan, Uğur fazla ayağını açtığından dolayı sakatlandı ve değiştirmek zorunda kaldık. Antrenmanlardan kaynaklanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlarımıza sezon sonu yükleme şansımız yok. Isınmaları dört dörtlük yapıyorlar. Bir şansızlık yaşadık" diyerek açıklamalarını tamamladı.