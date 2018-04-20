Kaptan Onur’un yokluğunda kaleyi koruyacak 22 yaşındaki eldiven ile tüm takım ve teknik heyet özel olarak ilgileniyor

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ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan'a özel motivasyon uygulanıyor. Başta Onur olmak üzeregenç kalecinin maça daha iyi konsantre olması, heyecanlanmaması konusunda telkinlerde bulunurken,kendisine güvendiği mesajı da veriliyor. Bu sezon sadece 45 dakika ligde kaleyi koruyan, milli takımın çeşitli kategorilerinde de forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu 17 yaşından itibarenve birçok kaleci antrenörüyle de çalışma fırsatı buldu. Uğurcan'ın, "Umarım bana güvenenleri mahcup etmem.gelenin en iyisi yapacağım" dediği dile getirildi.