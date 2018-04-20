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    20 Nisan 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Uğurcan Çakır'a özel motivasyon

    Genç Uğurcana özel motivasyon
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018

    Kaptan Onur’un yokluğunda kaleyi koruyacak 22 yaşındaki eldiven ile tüm takım ve teknik heyet özel olarak ilgileniyor

    Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan Uğurcan Çakır'a özel motivasyon uygulanıyor. Başta Onur olmak üzere tüm takım arkadaşları genç kalecinin maça daha iyi konsantre olması, heyecanlanmaması konusunda telkinlerde bulunurken, tüm takımın kendisine güvendiği mesajı da veriliyor. Bu sezon sadece 45 dakika ligde kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, milli takımın çeşitli kategorilerinde de forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu 17 yaşından itibaren A takımla antrenmanlara çıkıyor ve birçok kaleci antrenörüyle de çalışma fırsatı buldu. Uğurcan'ın, "Umarım bana güvenenleri mahcup etmem. Elimden gelenin en iyisi yapacağım" dediği dile getirildi.

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