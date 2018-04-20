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Uğurcan Çakır'a özel motivasyon
Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 Giriş Tarihi: 20.04.2018
Kaptan Onur’un yokluğunda kaleyi koruyacak 22 yaşındaki eldiven ile tüm takım ve teknik heyet özel olarak ilgileniyor
Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kaleyi devralacak olan Uğurcan Çakır'a özel motivasyon uygulanıyor. Başta Onur olmak üzere tüm takım arkadaşları genç kalecinin maça daha iyi konsantre olması, heyecanlanmaması konusunda telkinlerde bulunurken, tüm takımın kendisine güvendiği mesajı da veriliyor. Bu sezon sadece 45 dakika ligde kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, milli takımın çeşitli kategorilerinde de forma giydi. 22 yaşındaki oyuncu 17 yaşından itibaren A takımla antrenmanlara çıkıyor ve birçok kaleci antrenörüyle de çalışma fırsatı buldu. Uğurcan'ın, "Umarım bana güvenenleri mahcup etmem. Elimden gelenin en iyisi yapacağım" dediği dile getirildi.
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