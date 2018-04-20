Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu belirterek, “Her alanda kemer sıkılacak. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf” dedi

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada soruları yanıtlayan Hacısalihoğlu, kulüpte düzelmesi gereken birçok konunun olduğunu belirterek, "Biz sorunları biliyorduk. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, düzenlenmesi gereken konular var. Tabii bu uzun bir süreç. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksi'nde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var" diye konuştu.

ZİRVE YARIŞINDA DA OLACAĞIZ

Kulübün gelirlerinin çok çok üzerinde bir borç yükü olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: "Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf. Bunu yaparken kulübün faaliyetlerinin aksamaması gerekiyor. Trabzonspor'un zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek, hem de zirveden kopmayacak. Asla bizim hedefimiz şampiyonluk denmeyecek. Ama tabii ki hedeflerden biri de şampiyonluktur."

FUTBOLCU ALIM-SATIMI YAPMAYIZ

Hacısalihoğlu , ekonomik sorunların çözülmesi noktasında Yusuf, Abdülkadir, Burak ve Sosa gibi isimlerin satılması yönünde oluşan gündemle ilgili soru üzerine, "Bu işin başında bulunan görevli, yetkili futbol koordinatörü Özkan Sümer'in değerlendirmesi sonucu yönetim işin politik olarak kararını verecek. Yani ekonomik olarak ne yapmak gerekiyor, politika olarak, hedef olarak ne hedeflenmiş kararını verecek. Geçmişte çok acısını çektiğimiz şekilde futbolcu alımı, satımı olmayacak, olmamasına gayret edeceğiz" cevabını verdi.

TRANSFER YASAĞINI KALDIRACAĞIZ

Bero için 250 bin euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından verilen transfer yasağıyla ilgili girişimlerinin sürdüğünü anlatan Hacısalihoğlu, "Bilinen farklı bir yasak yok. Birçok oyuncu ile ekonomik sorunlar yaşanmış. Uzun süredir ödemeleri aksamış. Bugün yok, yarın olur ya da hiç olmaz. Biz olmaması için her türlü önlemi, tedbiri imkanlar dahilinde camianın gücü ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Yasağın kalkması konusunda da girişimler var. Netice alınabilir" ifadesini kullandı.

CALIMBAY KARARINI VERMEDiK

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili henüz bir karar almadıklarını da anlatan Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok. Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konuları Özkan Sümer ilgileniyor. Son derece deneyimli ve kulübe kurulduğu günden beri hizmet eden biri. Onun ilgi ve yetki alanında bir konu."

USTA'NIN BELGESİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Hacısalihoğlu , stadın isim hakkı ve eski başkan Muharrem Usta'nın futbolcu satılması konusundaki 15 milyon euro'luk tahaddüne ilişkin ise "Stadın isim hakkıyla ilgili bir aksaklık, eksiklik varsa değerlendirilir. Daha önce yapılan anlaşmalar kulübün menfaatlerine yasal işlerse bunları değiştirmeye yetkimiz yok. Usta 15 milyon euro'luk bir belge bıraktı. Onu değerlendireceğiz. Henüz neticeye varmış değil. Ama değerlendiriyoruz" dedi.