Trabzonspor, Halil Umut Meler ile kazanamıyor

Trabzon-Sivas maçını Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına bu sezon Meler ile çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanamadı.

1986 doğumlu Meler ile Karadeniz ekibi Malatya'ya 1-0 kaybetti, Karabük ile 1-1 kaldı. Meler, Malatya sınavında Yusuf ve Sosa'ya kırmızı kart gösterdi.

ÖNE GEÇSE DE KAZANAMIYOR

2 kez 2 farklı öne geçtiği maçta Osmanlıspor ile 3-3 kalan Trabzonspor, skoru koruyamıyor. Bordomavili takım, bu sezon önde götürdüğü 6 maçta 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılırken, geriye düştüğü 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti.

BÜYÜK FIRSAT TEPMİŞ OLDU

Karadeniz ekibi bu sezon önde götürdüğü 6 maçta galibiyet elde edemeyerek fırsat tepti. Fırtına söz konusu periyotta Fenerbahçe ile 2-2 ve 1-1, Medipol Başakşehir 2-2 ve Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe'ye 3-2 ve Alanyaspor'a ise 4-3 mağlup oldu.

iLK ATAN ALIR

Trabzonspor, ligde 9 maçta ilk golü atan taraf oldu. Önde başladığı maçları önde tamamlayan Fırtına; G.Birliği'ni 3-1, G.Saray ve Sivasspor'u 2-1, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 3-0, Bursaspor'u 1-0, Akhisarspor'u 3-1, Yeni Malatyaspor'u 4-1 ve Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

3 BERABERLİK 3 GALİBİYET

Fırtına , ligde geriye düştüğü 6 maçta 3 beraberlik ve 3 galibiyet elde etti. Bordo-mavililer yenik duruma düştüğü Beşiktaş ile 2-2, Karabükspor ile 1-1 ve Konyaspor ile 2-2 kalırken; Alanyaspor'u 2-1, Konyaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etmişti.

FIRTINA ÇEVİREMİYOR

Bordo-mavili takım, ligde oynadığı 5 maça geride başlayıp, mağlubiyetle tamamladı. Teleset Mobilya Akhisarspor 6-1, Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir 1-0, Beşiktaş 2-0 ve Galatasaray 2-1 mağlup oldu. Fırtına ilk golü yeyince maçı çevirmekte oldukça zorlanıyor.