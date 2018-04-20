Trabzonsporda Avrupa endişesi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’un finale yükselmesi, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor’da tedirginlik oluşturdu

Süper Lig'de 5'inci sırada yer alan Trabzonspor'un, Avrupa kupalarına katılma hedefi sıkıntıya girdi. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlardan birinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda lig 5'incisine Avrupa'ya gitme hakkı doğarken, ilk 4'te yer alan F.Bahçe ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği kupa yarı final mücadelesinde ligde 12'nci sırada yer alan Akhisarspor'un Galatasaray'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırması, Trabzonspor'un da hesaplarını bozdu.

PLANLAR ZORA GİRDİ

Ligde son 5 haftaya girilirken 4'üncü sıradaki F.Bahçe'nin 11 puan gerisinde bulunan bordo-mavililerin, ilk 4 şansı çok zor. Rakibini geçebilmesi için kalan tüm maçlarını kazanıp F.Bahçe'nin de 12 puan kaybetmesini beklemek zorunda olan bordo-mavililerin gözü Türkiye Kupası finalinde olacak. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılabilme noktasında, 5'inci sıradaki yerini koruyup, 9 Mayıs'ta oynanacak kupa final karşılaşmasında Akhisarspor'un kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

İKİ SEZONDUR GİDEMİYOR

Son olarak 2015-16 sezonunda Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, son iki sezondur ise Avrupa'da yok. Trabzonspor daha önce 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonunlarında üst üste 3 yıl Avrupa'ya gidememişti.

UZLASMA HAMLESİ

26 Nisan'da FIFA ile transfer yasağının kaldırılması için görüşmeye gidecek olan yeni yönetim; FIFA, CAS ve UÇK'deki (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) dosyaların faturası için de harekete geçecek. 30 milyonluk fatura için yönetimin, gerek Ersun Yanal, gerekse tazminat almaya hak kazanmış oyuncuların kapısını çalacağı ve ücretlerde uzlaşma yoluyla indirime gitmelerini talep edeceği öğrenildi. Trabzonspor'un UÇK'da maliyeti yüklü dosyalarının arasında ise 5 milyon 542 bin TL ile Aykut Demir'in haksız fesih ücreti, 2 milyon 246 bin TL ile Mehmet Ekici'nin alacakları, 6.5 milyon ile Yanal'ın haksız fesih ücreti gibi dosyalar bulunuyor.