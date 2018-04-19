;
    19 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonsporlu futbolcuların imza gününde izdiham!

    İmza gününde izdiham!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018

    lu futbolcular Okay, Pereira ve Yusuf, forma sponsoru QNB Finansbank’ın Çarşı şubesinde imza gününe katıldı, uzun kuyruklar oluştu

    Bordo-mavili takımın futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. lu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

    TARAFTARA GÜZEL SÜRPRİZ
    QNB Finansbank Çarşı Şube Müdürü Can Korkmaz, Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken; "İmza günümüz müşterilerimiz için sürpriz oldu" diye konuştu.

    Yoğunluk oluşturan bordo-mavili taraftarlar, uzun bekleyişlerin ardından futbolculara imza attırdı. Kuyruklar nedeniyle banka şubesine gelen müşteriler şaşkınlık yaşadı.

    OKAY: ÜÇ PUAN BİZİM
    Karadeniz ekibinin genç futbolcusu , Sivas maçını kazanacaklarını dile getirdi. 24 yaşındaki ön libero, "Avrupa hedefimiz için her maçımız artık final. Sivasspor ile başlayarak seriye bağlayacağız" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Rıza Çalımbaydan veda sinyali Rıza Çalımbay'dan veda sinyali
    Dünya Trabzonsporlu! Dünya Trabzonsporlu!
    Trabzonsporda beş eksik Trabzonspor'da beş eksik
    BİZE ULAŞIN