Trabzonsporlu futbolcuların imza gününde izdiham!

Trabzonsporlu futbolcular Okay, Pereira ve Yusuf, forma sponsoru QNB Finansbank’ın Çarşı şubesinde imza gününe katıldı, uzun kuyruklar oluştu

Bordo-mavili takımın futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.

TARAFTARA GÜZEL SÜRPRİZ

QNB Finansbank Çarşı Şube Müdürü Can Korkmaz, Trabzonspor'un yıldız futbolcularını taraftarlarla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken; "İmza günümüz müşterilerimiz için sürpriz oldu" diye konuştu.

Yoğunluk oluşturan bordo-mavili taraftarlar, uzun bekleyişlerin ardından futbolculara imza attırdı. Kuyruklar nedeniyle banka şubesine gelen müşteriler şaşkınlık yaşadı.

OKAY: ÜÇ PUAN BİZİM

Karadeniz ekibinin genç futbolcusu Okay Yokuşlu, Sivas maçını kazanacaklarını dile getirdi. 24 yaşındaki ön libero, "Avrupa hedefimiz için her maçımız artık final. Sivasspor ile başlayarak seriye bağlayacağız" dedi.