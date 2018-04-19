Trabzonsporda beş eksik

19 Nisan 2018, Perşembe
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BURAK YETİŞİR, ONAZİ ŞÜPHELİ
Trabzonspor'da beş eksik
Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 Giriş Tarihi: 19.04.2018
Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü.
Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakat Onur ile Castillo'nun yanı sıra hastanede tetkikleri yapılan Abdülkadir yer almadı. Burak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
BURAK YETİŞİR, ONAZİ ŞÜPHELİ
Dünkü idmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Burak'ın Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı ancak Onazi'nin sakatlığının biraz daha ciddi olduğu öğrenildi.
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